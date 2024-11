Gantikan Posisi Wulan Guritno, Chef Juna jadi Komisaris Independen PT Lima Dua Lima Tiga

jpnn.com, JAKARTA - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (IDX: LUCY) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dengan salah satu agenda dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah menyetujui mengangkat Junior John Rorimpandey atau dikenal dengan panggilan Chef Juna, sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk menggantikan Sri Wulandari atau dikenal Wulan Guritno, yang telah resmi mundur dari perseroan pada 11 November 2024.

Dengan masuknya Chef Juna sebagai Jajaran Dewan Komisaris PT Lima Dua Lima Tiga Tbk terhitung sejak 25 November 2024 bisa menjadikan perseroan kembali berwarna di dalam dunia kulinari dan Lifestyle.

Sebagaimana diketahui Chef Juna telah malang melintang di dunia Kulinari kurang lebih 25 tahun, di mana pengalaman sebelumnya di restoran sushi dan Jepang fusion, Prancis, Amerika, Asia, Indonesia, dan juga fine dining.

"Bisnis FnB akan terus berkembang, karena kami pun sebagai Chef harus terus berkembang, selalu menjadi murid, karena selalu akan ada teknik baru, ingridient baru, dan alat alat baru. Semua itu akan menjadi pendorong perkembangan dunia FnB menjadi lebih innovative dan out of the box," ujar Chef Juna.

"Dengan hadirnya Chef Juna ke PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, pastinya akan membawa angin yang berbeda dari sebelumnya, tetapi perseroan bekeyakinan bahwa Chef Juna akan membawa suasana yang jauh lebih baik untuk kedepannya usaha Kulinari dan Lifestyle kedalam usaha F&B LUCY," seru Hermansyah Direktur Utama PT Lima Dua Lima Tiga.

"Dan kepada para pemegang saham dan stakeholders, terus berikan kepercayaan dan antusiasnya kepada kami untuk dapat membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa LUCY layak menjadi salah satu Restoran dan Bar yang mempunyai signature dan brand yang telah dipercayai oleh para Pemegang Saham dan Stakeholder khususnya," imbuhnya.

Berikut susunan dewan komisaris dan direksi PT Lima Dua Lima Tiga: