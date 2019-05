Gara Gara Brad Pitt, Charlize Theron dan Angelina Jolie Musuhan?

jpnn.com - Rumor bahwa Charlize Theron dan Angelina Jolie bermusuhan sudah lama terdengar. Salah satu penyebabnya, Theron dikabarkan dekat dengan Brad Pitt, mantan suami Jolie.

Theron akhirnya membantah rumor itu saat menjadi bintang tamu dalam acara bincang-bincang Watch What Happens Live with Andy Cohen pada Jumat (3/5) waktu setempat. ''Ya, seratus persen,'' katanya, membenarkan bahwa rumor tersebut hanya buatan media.

Aktris film Long Shot (2019) itu mengaku tak begitu mengenal Jolie. Dia hanya tahu Jolie dalam sebuah acara. Menurut Theron, Jolie selalu tampak cantik. ''Kami bukan teman atau hang out bersama, tapi dia tampil anggun, cantik, dan tampak hangat,'' ucapnya.

Sebelumnya, pemenang Aktris Terbaik Oscar tersebut membantah rumor bahwa dirinya berpacaran dengan Pitt. ''Aku single selama sepuluh tahun,'' ujarnya kepada host Entertainment Tonight Canada Kevin Frazier 4 April lalu. Meski begitu, Theron terbuka terhadap hubungan baru. Dia juga berharap ada yang mengajaknya berkencan.

Rumor Pitt dan Theron dimulai Januari lalu. Sebuah tabloid Inggris mengklaim bahwa keduanya dikenalkan oleh mantan tunangan Theron, Sean Penn. Lalu, Pitt-Theron dikabarkan makin dekat. Namun, kabar itu dibantah sumber yang dekat dengan Theron.

Keduanya tak lagi terlihat bersama setelah syuting iklan jam tangan Breitling yang juga dibintangi Adam Driver. ''Brad dan Charlize punya banyak teman yang sama dan sharing tentang kecintaan mereka di dunia akting. Tapi, saat ini mereka tidak siap dengan hubungan serius,'' kata sumber itu, sebagaimana dilansir dari Entertainment Tonight pada Januari lalu. (Entertainment Tonight/People/adn/c18/nda)