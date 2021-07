Gegara BTS, Arief Muhammad Diberitakan Media Korea

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Arief Muhammad mendadak menjadi perbincangan di media Korea Selatan, Koreaboo.



Penulis novel Poconggg Juga Pocong itu ternyata menjadi berita di media Korea Selatan karena unggahannya di media sosial soal boygroup asal Korea, BTS.



Pembahasan soal Arief Muhammad terdapat pada salah satu artikel Koreaboo yang berjudul Indonesian Content Creator Arief Muhammad Reveals He Is ARMY And Who His Bias Is (Konten Kreator Indonesia Arief Muhammad Ungkap Dia Seorang ARMY dan Siapa Biasnya).



Sekadar informasi, ARMY merupakan sebutan bagi para penggemar BTS sedangkan Bias adalah sebutan untuk anggota favorit.



Adapun dalam artikel di Koreaboo itu disebutkan bahwa Arief Muhammad mengungkapkan dirinya bagian dari ARMY.



Pasalnya belum lama ini, suami Tiara Pangestika itu menunjukkan beberapa koleksi merchandisenya dalam sebuah video yang dia unggah melalui akunnya di Instagram.



Untuk meyakinkan dirinya seorang ARMY, Arief Muhammad bahkan memamerkan album BTS yang ditandatangani ketujuh personel.



Selain itu, Arief Muhammad juga memamerkan ARMY Bomb Light Stick edisi khusus.



Melihat hal tersebut, banyak penggemar yang berkomentar dan menanyakan siapa personel favoritnya di BTS.



"Jin," ujar Arief Muhammad singkat, dilansir dari Koreaboo, Sabtu (3/7).



Jin merupakan personel tertua BTS dan terkenal dengan ketampanannya bahkan dijuluki World Wide Handsome oleh para penggemar. (mcr7/jpnn)



