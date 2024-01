Gegara Unggahan di Threads, Instagram Meminta Maaf

jpnn.com - Instagram meminta maaf kepada penggunanya atas rekomendasi unggahan-unggahan di Threads yang dinilai tidak bermutu.

Lantaran kedua media sosial itu saling berintegrasi, tak heran jika ungguhan di Threads kerap muncul di halaman depan Instagram.

Namun, banyak pengguna yang mengeluhkan hal tersebut. Pasalnya, rekemondasi unggahan Threads di Instagram dinilai tidak berkualitas.

Oleh karena itu, Head of Instagram Adam Mosseri langsung menjawab isu itu dan meminta maaf.

Melalui video pendek yang dibagikan sebagai tanggapan atas pertanyaan Ask Me Anything, Mosseri meminta maaf atas banyaknya rekomendasi Threads di Instagram. Dia pun berjanji akan memperbaikinya.

"Kami ingin orang-orang mendapatkan pengalaman positif di Threads, dan kami sebenarnya mengalami beberapa masalah selama beberapa minggul terakhir dengan rekomendasi berkualitas rendah," jelas Adam Mosseri.

"Kami sedang berupaya memperbaikinya. Meskipun masih banyak yang harus dikerjakan."

Adam Mosseri berharap hal itu akan menjadi jauh lebih baik dalam beberapa minggu ke depan.