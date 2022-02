Geisha Berubah di Lagu Impas

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Geisha meluncurkan lagu terbaru berjudul Impas.

Para personel yakni Regina, Roby, Nard, dan Dhan mengeklaim bahwa lagu tersebut merupakan langkah awal baru bagi Geisha.

Sebab, Geisha mengusung konsep dan warna musik yang lebih fresh, berbeda dari karya-karya mereka sebelumnya.

"Kami mencoba memberikan sesuatu yang baru, mulai dari warna musik hingga lirik lagunya. Ini adalah new chapter dari musik dan new look dari Geisha sekarang," kata Roby selaku gitaris Geisha dan pencipta lagu Impas, Jumat (18/2).

Menurut Roby Geisha, lagu Impas merepresentasikan seseorang yang punya hak setara atas rasa cintanya.

Dia berharap lagu Impas bisa mengajak pendengar bangkit melawan rasa patah hati terhadap pasangan.

"Lagu ini cocok banget dibawakan dengan karakter vokal dari Regina. Lagu ini bergenre pop funk, warna musik yang agak jarang ditemukan di masa sekarang," bebernya.

Geisha sebenarnya telah menyiapkan lagu Impas sejak 2 tahun yang lalu hingga akhirnya dirilis pada hari ini.