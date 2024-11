Gelar Forum Keuangan Haji Internasional, BPKH Luncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia

jpnn.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Indonesia memperkuat pengelolaan dana dan memperluas penetrasi produk pendukung haji dan umrah asal Indonesia di pasar Arab Saudi.

Hal itu dilakukan dengan menggelar acara the 6th International Hajj Fund Forum atau Forum Keuangan Haji Internasional yang bertemakan "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies" pada Rabu (30/10).

Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam ekosistem pengelolaan Keuangan Haji global.

"Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memiliki peluang unik untuk menjadi pusat global bagi ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Untuk itu, BPKH aktif bekerja untuk meningkatkan pengelolaan dana Haji melalui berbagai inisiatif, termasuk investasi langsung di Arab Saudi oleh BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Jeddah, Arab Saudi.

"Dengan memperluas strategi pasar dan memperkenalkan layanan berkualitas tinggi dan disesuaikan, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman ibadah haji,” kata dia.

Dalam gelaran the 6th International Hajj Fund Forum atau Forum Keuangan Haji Internasional, BPKH secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia.

Sasaran penerima Beasiswa Haji BPKH adalah 1000 pelajar SMA atau sederajat dan 1000 mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan Vokasi atau Sarjana.