Gelar Pengajian, Ashanty Tepati Janji pada Mendiang Ibunya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty telah ditinggal pergi oleh sang ibu, Farida, pada 6 November 2016 lalu.

Lewat akun Instagram miliknya @ashanty_ash, perempuan 32 tahun itu mengenang sosok ibundanya.

Dalam akun Instagram miliknya, Ashanty mengunggah foto kebersamaannya dengan sang ibunda.

"Udah 10 bulan mama menghadap yg kuasa,, kita selalu inget mama.. mama will always be ini my heart, until we meet each other again. i love u so much mama farida," tulis Ashanty sebagai keterangan foto, Selasa (26/9).

Perempuan kelahiran Jakarta ini ‎menuliskan, hari ini merupakan tanggal kelahiran ibundanya.

Biasanya, Ashanty bersama keluarga selalu membawakan kue untuk sang ibu.

"‎Tepat hari ini, kalo mama masih ada, pasti pagi2 setiap aku bangun ditanggal ini, atau tepat jam 12 malem, kita ke rumah mama bawa cake rame2 dan wajah mama slalu happy sekali, sambil bilang i love u soo much ashanty," tulis Ashanty.

Ibu dua anak ini menceritakan, jika dia tengah berada di luar kota pada hari ulang tahun ibundanya, maka Farida menghubunginya dengan nada terdengar ngambek.