Gelar Rising Stars, Bank Saqu Rayakan Satu Tahun Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Saqu, layanan perbankan digital dari PT Bank Jasa Jakarta menggelar acara “Rising Stars: Celebrating the Milestone of Bank Saqu's First Anniversary” di Jakarta, sebagai ajang apresiasi bagi para mitra strategis, nasabah dan juga media massa yang berkontribusi dalam kesuksesan Bank Saqu sepanjang tahun ini.

Acara ini juga menjadi momen pengumuman pemenang Solopreneur Academy 2024, sebuah program yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan membuka jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan.

“Bank Saqu bersyukur dapat berkarya dalam satu tahun ini dengan semangat dan optimisme tinggi. Rising Star adalah momen penting bagi kami di Bank Saqu untuk mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis, nasabah dan media massa yang telah mendukung setiap langkah kami, serta kepada para solopreneur yang telah berpartisipasi dalam Solopreneur Academy," ujar Angela Lew Dermawan, Chief Digital Business Ocer, PT Bank Jasa Jakarta.

Bank Saqu tidak hanya berfokus pada suku bunga simpanan yang kompetitif, tetapi juga pada pengembangan produk-produk inovatif yang dapat membantu nasabah membangun kebiasaan menabung.

Keunggulan fitur dan layanan Bank Saqu telah terbukti diterima dengan baik oleh nasabah.

Salah satu bukti nyatanya adalah pencapaian Bank Saqu yang berhasil meraih penghargaan dari The Asian Banker, yaitu Best Digital Savings Innovation in Indonesia atas inovasi Busposito dan Tabungmatic, yang membuat akses ke layanan keuangan jadi lebih mudah bagi banyak orang.

Dalam rangkaian acara Rising Star, Bank Saqu mengumumkan tiga pemenang Solopreneur Academy 2024, yang terpilih berdasarkan kriteria seperti inovasi bisnis, pertumbuhan usaha serta dampak positif terhadap masyarakat.

Ketiga pemenang tersebut adalah Scents of Pluto, Manique.co dan Guttday Fermentary.