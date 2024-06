Gelar Tingkeban, Via Vallen Curahkan Isi Hati untuk Calon Bayi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen menggelar acara Tingkeban atau upacara tujuh bulanan kehamilan, baru-baru ini.

Melalui akun miliknya di Instagram Story, dia mencurahkan isi hati untuk calon bayi.

"Dear Baby A, my little sunshine. Insyaallah sebentar lagi kita ketemu ya, nak. Maafkan kalau masih ada kekurangan Ami dan Abi dalam mendidik dan memperhatikanmu selama kamu di rahim," ungkap Via Vallen, Senin (24/6).

Pelantun Sayang itu merasa masih banyak kekurangan saat merawat kandungan.

Salah satu sebabnya yakni Via Vallen masih berduka atas kepergian sang ayah.

"Hampir 2 bulan terakhir ini Ami belum bisa mengontrol perasaan Ami atas berpulangnya kakekmu. Tetapi tenang saja nak, Ami dan Abi selalu berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kehadiranmu," lanjutnya.

Via Vallen memberi bocoran bahwa calon anak pertamanya bakal diberi nama dengan awalan A.

Selain mempersiapkan nama anak, dia juga sudah menyiapkan keperluan lain seperti kamar bayi.