Gempar! Sempat Banting Raket, Axelsen Tumbang, Ginting Menang

jpnn.com - CHENGDU – Anthony Sinisuka Ginting harus bersusah payah membawa Indonesia unggul untuk sementara dari Korea, pada perempat final Thomas Cup 2024.

Pada laga di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium 2, Jumat (3/5) sore WIB itu, Ginting jatuh bangun meladeni tunggal putra Korea peringkat 47 dunia, Jeon Hyeok Jin.

Ginting yang kini berada di anak tangga ke-7 dunia, menang rubber game 14-21, 21-16, 21-16. Ginting kerepotan menghadapi permainan ‘tanpa beban’ Jeon.

Pertemuan Ginting vs Jeon tadi merupakan kali ketiga dalam karier mereka, dan kini head to head 2-1 untuk keunggulan Ginting.

bwf

Indonesia pun memimpin 1-0 (format best of five).

Sementara itu, pada waktu yang bersamaan dengan Korea vs Indonesia, partai pertama Taiwan vs Denmark di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium 1, berjalan superseru dan menggemparkan penonton di tribune, terutama di gim ketiga.

Chou Tien Chen, peringkat 14 dunia, mengalahkan tunggal putra nomor satu dunia Viktor Axelsen 21-19, 14-21, 21-19.