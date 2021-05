Girang Bertemu Pak Ganjar, Abe: Orangnya Baik dan Sederhana

jpnn.com, SEMARANG - Bertepatan dengan peringatan Hari Buku Nasional pada Senin (17/5), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kedatangan tamu spesial.

Namanya Faith Abe Tanaya, usianya masih 11 tahun. Namun, dia begitu percaya diri menemui Ganjar untuk memberikan kado novel karyanya sendiri berjudul Liga Pejuang Cilik.

Novel itu merupakan karya ketiga bocah kelas lima SD Terang Bangsa Semarang tersebut. Sebelumnya, dia meluncurkan dua buku virtual dalam dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia berjudul My Responsiball dan The Mysteriroof itu.

"Selamat siang Pak, saya mau kasih buku ini buat Bapak. Ini buku karya saya," kata bocah yang akrab disapa Abe itu kepada Ganjar.

Tentu saja, Ganjar dengan bungah menerima kado tersebut. Apalagi, kado novel yang diterimanya itu adalah karya Abe sendiri.

Ganjar pun tampak akrab ngobrol dengan putra semata wayang pasangan Heru Tanaya dan Heni Lestariyanti itu.

Dari obrolan itu, diketahui Abe tak hanya jago dalam urusan tulis menulis. Dia juga berprestasi dalam dunia coding, dan telah menjuarai lomba coding game tingkat nasional bernama Gecofest 2021.

"Kamu hebat ya, keren sekali lho," puji Ganjar.