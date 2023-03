GJAW 2023: Wuling Alvez, SUV Canggih dengan Harga Ramah di Kantong, Bisa Test Drive Juga

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) turut meramaikan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 dengan menghadirkan lini kendaraan unggulannya, termasuk sport utility vehicle (SUV) kompak terbaru Alvez.

Langkah itu sebagai respons pasar SUV kompak di tanah air yang sedang tumbuh, dan tak heran sejumlah produsen otomotif berlomba menghadirkan jagoannya, seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta.

Wuling Alvez yang memiliki arti nama "All At Once" tampil dengan perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior modern, serta inovasi teknologi berkendara dalam satu paket SUV urban.

Alvez yang menonjolkan functional benefit menawarkan sederet teknologi canggih guna memenuhi kebutuhan mereka yang berjiwa muda dan bergaya modern.

SUV yang dibanderol mulai di kisaran Rp 209 juta sampai Rp 295 juta itu telah dibekali sistem keamanan mumpuni mulai dari immobilizer, alarm anti maling, TPMS (Tire Pressure Monitoring Sensor), kamera parkir belakang, rem ABS dan EBD.

Sistem keamanan tersebut makin lengkap dengan teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS), Electronic Stability Control, hingga SRS Airbag di bagian depan.

Kenyamanan berkendara ditunjang dari Wuling Indonesian Command (WIND), yang memudahkan pengemudi dan penumpangnya mengatur fitur-fitur kendaraan hanya dari perintah suara berbahasa Indonesia.

Soal tampilan, SUV kompak itu memadukan unsur desain eksterior stylish dan interior yang modern.