Glenda Garcia Bakal Luncurkan Merek Sendiri Setelah Tembus Dunia Mode New York

jpnn.com, NEW YORK - Perancang mode pendatang baru Glenda Garcia menceritakan perjalanannya hingga bisa go internasional. Lahir dan dibesarkan di Jakarta, Glenda berhasil menembus belantara dunia mode di New York, Amerika Serikat.

"Saya percaya pada penciptaan mode yang beresonansi dengan orang-orang pada tingkat pribadi," kata Glenda dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (14/8).

Terkenal dengan desainnya yang berani dan inovatif, wanita yang kini tinggal di New York itu selain mengembangkan mereknya sendiri, juga sebagai perancang pakaian rajut di merek ternama Proenza Schouler.

Baca Juga: Sroja Hadirkan Koleksi Pakaian Terbarunya SROJA x TJ by Tata Janeeta

"Desain saya adalah cerminan perjalanan, dan hubungan saya sendiri dengan pakaian. Saya ingin menciptakan pakaian yang dapat dikenakan tetapi memiliki nilai emosional ini melalui detail, tekstur, sentuhan tangan yang rumit," tuturnya.

Dia menambahkan, ketertarikannya pada mode dan desain muncul sejak usia muda, yang sangat tertarik pada kegiatan kreatif seperti menggambar, membuat kerajinan, dan melukis. Juga memiliki banyak minat pada hal-hal yang berhubungan dengan seni.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya yang tumbuh besar dan dikelilingi oleh orang tua dan anggota keluarga yang merupakan desainer dan insinyur.

Baca Juga: Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas hingga Barang Ilegal Senilai Miliaran di Tanjung Balai

Jiwa dan bakat seni pun akhirnya membawa Glenda ke London, di mana Dia kuliah di Central Saint Martins untuk mengasah keterampilan teknisnya dan mengembangkan apresiasi yang lebih besar terhadap desain avant-garde. Di sisi lain juga mendalami lebih jauh spesialisasi tekstil.

Berusaha untuk lebih memperluas wawasannya, Glenda kemudian pindah ke New York untuk kuliah di Parsons School of Design. Di sini, dia membenamkan dirinya dalam dunia mode New York yang inovatif dan serba cepat, menyempurnakan estetika uniknya yang memadukan pengaruh tradisional dan kontemporer.