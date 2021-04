Gol Fantastis Pemain Porto Tak Cukup Membendung Chelsea ke Semifinal

jpnn.com, SEVILLE - Gol spektakuler Mehdi Taremi untuk FC Porto pada leg kedua perempat final Liga Champions tak cukup menghalangi langkah Chelsea ke babak semifinal.

Chelsea hanya kalah 0-1 di leg kedua yang digelar di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla, Spanyol, Rabu (14/4) dini hari WIB.

Pada leg pertama di tempat yang sama pekan lalu, The Blues yang saat itu bertindak sebagai tamu, menang 2-0.

Pada babak semifinal, Chelsea menunggu pemenang perempat final lain antara Liverpool kontra Real Madrid. Leg kedua akan dimainkan di Anfield, Kamis dini hari nanti. Real Madrid datang ke Inggris berbekal kemenangan 3-1 di leg pertama.

8 - @ChelseaFC have reached the UEFA Champions League semi-finals for the eighth time, more than any other English side in the competition’s history. Accustomed. pic.twitter.com/kjpVJE8JmJ — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2021