Google for Education dan Lenovo Indonesia Dukung Transformasi Digital di Madrasah

jpnn.com, JAKARTA - Google for Education dan Lenovo Indonesia beserta PT Duta Digital Informatika (Dugi) menginisiasi transformasi digital di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Mukhlisin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Country Lead Google for Education Indonesia, Olivia Husli Basrin, mengungkapkan Google for Education, melalui Lenovo Chromebook, Google Workspace for Education dan peningkatan kapasitas lewat sertifikasi guru, berkomitmen mendorong transformasi digital pendidikan.

Hal itu disampaikan Olivia dalam acara Visitasi Evaluasi Perkembangan Transformasi Digital Madrasah Berbasis Google for Education yang diadakan di madrasah tersebut di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (5/4).

“Kehadiran teknologi akan memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran sehingga setiap siswa bisa mencapai potensi maksimalnya,” katanya.

Olivia mengatakan transformasi digital berhasil membawa efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pengalaman pembelajaran.

Menurutnya, keberhasilan itu bisa menepis kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi, seperti akses yang tidak terkontrol pada informasi dan keamanan.

“Teknologi bisa diatur sehingga tetap aman bagi siswa,” katanya.

General Manager Lenovo Indonesia, Budi Janto mengatakan pihaknya bangga dapat mendukung pelaksanaan project Albus di MTs Al Mukhlisin, Ciseeng, Bogor.