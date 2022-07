Grand Dafam Ancol Jakarta Bertabur Promo, Traveler dan Pencinta Kuliner Wajib Tahu!

jpnn.com, JAKARTA - Grand Dafam Ancol Jakarta menghadirkan berbagai promo menarik bagi para traveler dan pecinta kuliner.

General Manager Grand Dafam Ancol Jakarta Aditya A. Wirakusuma menyediakan fasilitas liburan yang fleksibel di tengah kesibukan aktifitas sehari-sehari.

"24 Hours Stay merupakan promo unik yang menawarkan pengalaman menginap selama 24 jam. Dengan promo ini, para tamu dapat check in kapan saja dan check out 24 jam setelah jam check in," uja Aditya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (18/7).

Promo itu dibanderol Rp 689 ribu net per malam dan sudah dilengkapi welcome drink dan pilihan sarapan, makan siang, atau makan malam sebanyak satu kali untuk dua orang.

"24 Hours Stay dapat dinikmati sepanjang sampai akhir Oktober," katanya.

Grand Dafam Ancol Jakarta juga menghadirkan penawaran menarik bagi para konsumen yang ingin menginap di Stay and Dufan.

Aditya menyebut ada promo sebesar Rp 1.270.000 net, sudah dilengkapi dengan menginap satu malam di 1 Bedroom Deluxe, sarapan untuk dua orang, dua tiket ancol, dan juga dua tiket annual Dufan.

Namun, jika lebih ingin melihat keunikan hewan laut, Stay and SeaWorld adalah pilihan yang tepat.