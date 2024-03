Grant Thornton Indonesia Bicara Pentingnya Kepercayaan Diri Perempuan di Tempat Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Grant Thornton kembali merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret.

Perayaan itu sebagai komitmen Grant Thornton Indonesia untuk terus mendukung para perempuan di dunia.

Hari Perempuan Internasional 2024 ini juga menandai 20 tahun Grant Thornton mengupas perkembangan peran perempuan yang menempati level manajemen senior perusahaan secara global melalui laporan rutin tahunan “Women in Business”.

Sebagai tema laporan tahun ini dipilih “Pathways to Parity: 20 Years of Women in Business Insights”.

Tidak hanya menerbitkan laporan, tahun ini Grant Thornton Indonesia juga menghadirkan media talkshow dengan mengusung tema “Women’s Confidence in the Face of Inclusivity”, untuk membahas lebih dalam betapa pentingnya kepercayaan diri dalam membantu perempuan Indonesia menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan di dunia kerja.

Acara ini dibuka oleh CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani yang menyampaikan apresiasi dan latar belakang atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Dengan mengangkat tema "Women’s Confidence in the Face of Inclusivity, kami berharap acara ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan strategi yang dapat membantu para perempuan di Indonesia memperkuat kepercayaan diri dan bersama-sama mendorong perubahan positif dalam budaya kerja,“ ujar Johanna.

Hasil survei dari Women’s Confidence Survey menyebutkan bahwa kepercayaan diri sering menjadi faktor penentu dalam kemajuan karier perempuan.