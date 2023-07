Grup MIND ID PT Timah Salurkan Bantuan Pembangunan untuk 4 Masjid di Babel

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Grup MIND ID, PT Timah Tbk., menyerahkan bantuan untuk empat rumah ibadah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada Juni 2023.

Sekretaris Perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID Heri Yusuf mengatakan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tempat ibadah yang disalurkan merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus kepedulian perusahaan terhadap masyarakat khususnya di wilayah operasional PT Timah Tbk.

"Melalui Program CSR tersebut, PT Timah terus berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri. Hal ini selaras dengan noble purpose kami we explore natural resources for civilization, prosperity, and a brighter future," kata Heri Yusuf dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (19/7).

Keempat rumah ibadah yang mendapat bantuan tersebut yakni Masjid Nur Hidayah Desa Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Masjid Al Barkah Sijuk dan Surau Istiqomah di Kabupaten Belitung, juga Surau Baitul Ana Dusun IV, Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara.

Ketua Surau Istiqomah Dedi Sutrisno mengaku bisa bernapas lega karena surau di Kabupaten Belitung tersebut akan segera direnovasi.

Dedi semula khawatir karena pembangunan Surau Istiqomah terkendala biaya hingga akhirnya pembangunan tempat ibadah tersebut tak kunjung rampung.

Surau tersebut pun tak memiliki fasilitas tempat wudu ataupun WC.

Padahal, antusiasme warga sekitar tampak tinggi apalagi saat menjelang pelaksanaan ibadah salat maghrib atau isya. Warga biasanya berbondong-bondong untuk melaksanakan salat berjamaah di Surau Istiqomah.