Gubernur Luthfi: One Way dari KM 70 ke Kalikangkung Dimulai Besok

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut Korps Lalu Lintas Polri kemungkinan bakal memberlakukan satu arah atau one way nasional dari KM 70 GT Cikampek menuju Tol Kalikangkung pada Kamis (27/3).

Gubernur Luthfi mengatakan hal itu demi menjawab pertanyaan awak media soal kabar rekayasa lalu lintas di Jawa Tengah menyambut mudik Lebaran.

"Nanti akan diberlakukan one way nasional dari mulai di kilometer 70 sampai dengan Kalikangkung. Jadi, one way nasional itu kewenangan daripada Korlantas Polri yang dimulai tanggal 27 besok, one way jam 14.00 WIB," kata Luthfi ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (26/3).

Menurut purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komjen itu, Pemprov Jateng bakal memperpanjang one way secara lokal apabila lalu lintas di wilayah mereka padat.

"(Pemprov) Jawa Tengah bisa memperpanjang namanya one way lokal, dari mulai Kalikangkung sampai ke Bawen, diperpanjang," ujar Luthfi.

Dia mengatakan, bupati dan wali kota di Jateng sudah melaksanakan rapat demi mengantisipasi dampak one way secara lokal yang berimplikasi ke wilayah aglomerasi.

"Implikasinya adalah aglomerasi, kami dengan bupati dan wali kota sudah rapat apabila ada kenaikan arus one way nasional," ujarnya.

Luthfi mengatakan rapat itu untuk memastikan keamanan di wilayah aglomerasi seperti Semarang Raya, Solo Raya, dan Pekalongan Raya setelah kebijakan one way secara lokal di Jateng.