Gugat Cerai, Istri Aldi Taher Jadi Korban KDRT?

jpnn.com, JAKARTA - Kabar perceraian Aldi Taher dan istrinya, Georgia Aisyah membuat publik kaget.

Banyak yang tak mengira bahwa mantan suami Dewi Perssik itu akan kembali menduda.

Terlebih, Aldi diketahui sempat menderita penyakit kanker getah bening sejak tahun 2016.

Kala itu, Georgia dengan setia menunggui dan merawat Aldi.

Namun dalam postingan Giorgia, beberapa waktu lalu, dia seolah menyiratkan jika Aldi kini telah berubah.

“Every woman that finally figured out her worth, has picked up her suitcases of pride and boarded a flight to freedom, which landed in the valley of change. #womanquotes. Source : @illonaillonalona,” tulis Georgia Aisyah di akun Instagramnya.

Curhatan Giorgia dan surat panggilan dari pengadilan pun sempat diunggah akun gosip lambe turah.

“Wuihhh Minceu baru tau nama asli bang Aldi Taher. Ini surat buat Babang bukan yaks Bang. Lhaaa ke pengadilan agama bang? Pantesan sich minceu agak heran istri babang kok postingan terakhirnya curhat curhat gitu. Ternyataaa ohh ternyata. Ada surat nyasar buat minceu. Minceu doain yang terbaek yaaaa buat semuanyaaaahhhh,” tulis akun tersebut.