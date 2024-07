Gugat Cerai Suami, Kimberly Ryder: Ini Masa yang Sulit Bagiku

jpnn.com, JAKARTA -

Aktris Kimberly Ryder mengatakan bahwa saat ini adalah masa tersulit dalam hidupnya.

Adapun Kimberly Ryder menggugat cerai sang suami, Edward Akbar, ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dia juga melaporkan pria yang menikahinya pada 26 Agutus 2018, ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan penggelapan mobil.

"Memang ini, it's a difficult time for me (ini masa yang sulit bagiku)," kata Kimberly Ryder, ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dia menyadari bahwa saat ini sedang menjadi sorotan publik atas sejumlah masalah dengan Edward Akbar.

Baca Juga: Respons Natasha soal Perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Terima kasih tolong privasinya tolong di-respect apalagi aku ada anak kecil juga," lanjutnya.

Pemain film Bangsal Isolasi itu mengaku masih belum bisa berbicara banyak mengenai masalahnya.