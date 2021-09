Gus Ami dan Kiai Said Bakal Head to Head di Muktamar NU Lampung?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan analisis mengenai kemungkinan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami berhadap-hadapan dengan petahana Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Muktamar ke-34 NU pada 23-25 Desember 2021 di Lampung.

Analisis ini menyusul beredarnya flyer berisikan delapan tokoh yang bertuliskan 'Sekarang Waktunya yang muda jadi Ketum PBNU'.



Pamflet tokoh muda NU yang dinilai layak menjadi ketua umum PBNU. Foto/Flyer Istimewa.

Sosok Gus Ami yang yang juga akrab disapa Cak Imin, berada di posisi paling depan pada pamflet tersebut.

Sementara itu, Kiai Said yang sudah dua periode memimpin PBNU juga masih berpeluang untuk kembali maju di Muktamar NU Lampung.

Mengingat, pada 24 Desember 2019, Kiai Said hanya menjawab diplomatis ketika ditanya apakah akan maju lagi sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang.

Saat itu, Kiai Asal Cirebon, Jawa Barat itu menjawab 'terserah para muktamirin'.

Adi berpendapat kecil kemungkinan bakal terjadi head to head antara Gus Ami dengan Kiai Said di Muktamar NU Lampung nanti.



Kecenderungannya, kata dia, tidak mungkin Kiai Said maju kalau Cak Imin mencalonkan diri. Begitu pula sebaliknya.