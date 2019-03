Hadir di Indonesia - Australia TSF 2019, Ditjen Hubla: Kami Ajukan Kerja Sama

jpnn.com, NUSA DUA - Kementerian Perhubungan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Australia Transport Safety Forum (TSF) 2019 yang digelar di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/3).

Pertemuan ini merupakan forum tertinggi di bidang transportasi antara Indonesia dan Australia ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono.

Kemudian Secretary of Department of Infrastructure, Regional Development and Cities Australia, Pip Spence hadir membawa sebanyak 22 orang delegasi.

Adapun delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Basarnas, BPTJ dan KNKT.

"Kami sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Australia untuk mengikuti rule Australia, terutama mengenai masalah keselamatan," ujar Djoko.

Sebelumnya, masing-masing ketua delegasi telah melakukan Executive Morning Meeting yang dilaksanakan secara paralel dengan Pertemuan Working Group yang dibagi menjadi tiga, yaitu Working Group Transportasi Darat, Working Group Transportasi Udara, dan Working Group Transportasi Laut.

Setelah itu, hasil pembahasan pada masing-masing Working Group dibahas pada sesi selanjutnya dalam Sidang Plenary TSF.

Bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia dalam Working Group Transportasi Laut, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad, mengungkapkan ada beberapa topik yang menjadi pembahasan pada sub sektor transportasi laut.