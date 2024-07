Hadiri Africa Day 2024 di Jakarta, Menpora Dito: Indonesia Berdedikasi Memperkuat Kolaborasi dengan Afrika

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam bekerja sama dengan negara-negara Afrika. Hal itu dilakukan untuk memajukan masing-masing negara secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Menpora Dito, komitmen tersebut telah dibuktikan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kerja ke kawasan Afrika pada 2023 lalu.

Adapun negara yang dikunjungi Kepala Negara saat itu, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

"Indonesia berdedikasi untuk memperkuat kolaborasi dengan Afrika di tahun-tahun mendatang. Kemitraan dengan Afrika sangat penting dan semakin kuat setiap harinya, dan sangat penting bagi masa depan," katanya.

Menpora Dito menyampaikan itu menghadiri Africa Day 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (31/5). Menpora Dito menjadi tamu kehormatan sekaligus mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam acara tersebut.

"Atas nama Indonesia, saya menyampaikan salam hangat kepada negara-negara Afrika pada Hari Afrika. Indonesia mengapresiasi Uni Afrika dan negara-negara Afrika atas kemajuan dalam menghadapi sebuah tantangan," ujar Menpora Dito. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang. Sebab, Indonesia merupakan negara penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika pada 1955.

Sementara itu, Africa Day 2024 di Jakarta berlangsung meriah. Menpora Dito bersama Special Envoy of Seychelles Nico Barito, Dean of the Group of Africian Ambassadors accreditied to Indonesia Ouadia Benabdellah serta sejumlah tamu undangan lainnya melakukan pemotongan kue.

Acara dilanjutkan dengan sesi makan malam. Tersedia berbagai menu beragam yang berasal dari beberapa negara, seperti Nigeria, Somalia, Afrika Selatan, Tunisia, Mesir, Zimbabwe, Mesir, Libya, dan lainnya. Pengunjung tampak berkeliling mencicipi makanan khas Afrika itu sambil menikmati pertunjukan tarian. (kemenpora/jpnn)