Hana Hanifah Blak-blakan Sebut Ada Artis Terkenal Jual Diri

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Hana Hanifah bicara blak-blakan soal selebgram dan selebritas yang terlibat dalam bisnis prostitusi online.

Dia mengungkapkan hal tersebut saat berbincang dengan Nikita Mirzani dalam kanal Langit Entertainment di YouTube.

Nikita awalnya menanyakan pendapat Hana soal artis yang menyambi sebagai teman kencan pria hidung belang.

"Kamu pasti tahu lah siapa-siapa saja yang 'jualan'," kata Nikita Mirzani, dikutip pada Kamis (11/11).

"Mungkin mereka kerjaannya di situ, dapat uangnya di situ. Jadi, ya sudah lah," ujar Hana Hanifah.

Nikita yang penasaran kembali bertanya berapa banyak selebritas yang terlibat dalam bisnis haram tersebut.

"Banyak he he he, enggak perlu disebutin juga. Jangan," tutur Hana lantas tertawa.

Hana pun mengeklaim dirinya tahu siapa-siapa saja artis yang menyambi profesi tersebut.