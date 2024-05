Hantam Korea 3-1, Indonesia Masuk Semifinal Thomas Cup 2024

jpnn.com - CHENGDU - Ganda putra dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin memastikan langkah Indonesia ke semifinal Thomas Cup 2024.

Mengayun raket di partai keempat duel Indonesia vs Korea di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Jumat (3/5) malam WIB, Fajar/Daniel mengalahkan Ki Dong Ju/Kim Won Ho dengan straight game 21-12, 21-13.

Kemenangan Fajar/Daniel membuat skor pertemuan Indonesia vs Korea di Top 8 Piala Thomas 2024 itu menjadi 3-1 (best of five).

Indonesia pun menjaga tradisi langganan menjadi semifinalis Thomas Cup.

Kontingen Merah Putih pun membuka peluang menambah koleksi gelar Piala Thomas menjadi 15.

Saat ini Indonesia menjadi negara yang paling sering menjuarai Thomas Cup, yakni 14 kali, yaitu pada 1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, dan 2020.

Pada semifinal besok, Indonesia berhadapan dengan Taiwan yang masuk Top 4 setelah mengalahkan Denmark 3-1. Buat Taiwan, ini pertama kalinya dalam sejarah berhasil masuk semifinal.