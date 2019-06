Hantam Peru 5-0, Brasil Kembali ke Muruahnya, Cepat, Agresif dan Seksi

jpnn.com, SAO PAULO - Brasil seperti menemukan kembali muruahnya di Copa America 2019. Sempat mendapat cemooh dari fan sendiri di dua laga awal penyisihan Grup A, kini Selecao sukses memuaskan pendukungnya dengan tampil seksi.

Brasil tampil cepat dan agresif saat melibas Peru 5-0 pada matchday terakhir Grup A di Arena Corinthians, Sao Paulo, Minggu (23/6) pagi WIB. Bukan sekadar soal pesta gol, Dani Alves dkk berhasil menunjukkan permainan apik.

Gol pertama tim asuhan Tite diciptakan Casemiro pada menit ke-12. Kemudian Roberto Firmino mencetak gol kedua pada menit ke-19. Everton mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-32.

Gol! It's the captain. Dani alves finishes of a slick move with a powerful finish and goal. 4-0#BRAxPER #CopaAmerica pic.twitter.com/3RkLihF3yC — CanetaFootball (@BrasileiraoEN) June 22, 2019