Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 102.200 Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Harga cabai rawit merah mencapai Rp102.200 per kilogram di tingkat nasional.

Dipantau dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dikelola Bank Indonesia mencatat pada Kamis pagi sejumlah harga pangan lain juga naik.

Harga telur ayam ras Rp 31.650 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 42.900 per kilogram dan bawang putih Rp 46.350 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 14.050 per kilogram; beras kualitas bawah II Rp 14.000 per kilogram; beras kualitas medium I Rp 15.300 per kilogram; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.350 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 16.950 per kilogram; dan beras kualitas super II Rp 16.450 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 58.550 per kilogram; cabai merah keriting Rp 61.000 per kilogram; dan cabai rawit hijau Rp 75.200 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 37.400 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 139.000 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 123.400 per kilogram.