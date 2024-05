Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tkb (Antam) mengalami kenaikan hari ini, Kamis (2/5).

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (2/5) pagi, harga emas Antam naik Rp 17 ribu per gram, sehingga meroket ke angka Rp 1.327.000 per gram. Sebelumnya atau pada Rabu (1/5), harga emas Antam berada di posisi Rp 1.310.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis ini, Rp 1.220.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Kamis:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 713.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.327.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.594.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.866.000