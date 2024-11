Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Mulai Merangkak Naik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif per Kamis, (14/11).

Data Panel Harga Bapanas memperlihatkan harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik tipis 0,06 persen atau Rp10 menjadi Rp15.450 per kilogram.

Harga bawang merah naik Rp 890 menjadi Rp 37.410 per kilogram.

Harga beras medium turun tipis 0,44 persen atau Rp 60 menjadi Rp 13.440 per kilogram.

Lalu, beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik tipis 0,08 persen atau Rp 10 menjadi Rp 12.560 per kilogram.

Berikutnya komoditas bawang merah naik 2,44 persen atau Rp 890 menjadi Rp 37.410 per kilogram, begitu pula bawang putih bonggol naik 0,54 persen atau Rp 220 menjadi Rp 41.040 per kilogram.

Harga komoditas cabai merah keriting turun 1,77 persen atau Rp 510 menjadi Rp 28.290 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik 1,33 persen atau Rp 560 menjadi Rp 42.730 per kilogram.

Harga daging sapi murni naik 0,88 persen atau Rp 1.180 menjadi Rp 135.660 per kilogram, sedangkan daging ayam ras turun 1,13 persen atau Rp 410 menjadi Rp 35.820 per kilogram, lalu telur ayam ras juga turun 0,53 persen atau Rp 150 menjadi Rp 28.330 per kilogram.