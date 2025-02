Harga Pangan Hari Ini, Jelang Ramadan, Cabai Makin Pedas

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum

Harga cabai rawit merah di harga Rp 82.450 per kilogram dan bawang merah di harga Rp 36.850 per kilogram, pada Jumat pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp 44.350 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 13.600 per kilogram; beras kualitas bawah II Rp 13.350 per kilogram; beras kualitas medium I Rp 15.250 per kilogram; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp 15.300 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 15.700 per kilogram; dan beras kualitas super II Rp 15.300 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 53.350 per kilogram; cabai merah keriting Rp 55.350 per kilogram; dan cabai rawit hijau Rp 65.950 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 34.650 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 140.650 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 138.450 per kilogram.

Harga pangan berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 18.850 per kilogram; gula pasir lokal Rp 17.950 per kilogram.