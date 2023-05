Hasil 4 Kali Survei: Elektabilitas Anies Selalu Teratas, Gerakan Prabowo Jangan Diremehkan

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan Februari-Maret 2023 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta menempati posisi teratas di antara sejumlah kandidat bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Dibanding hasil survei Indikator Politik pada Juli 2022, elektabilitas Anies Baswedan mengalami penurunan.

Berdasarkan temuan survei Indikator pada Februari hingga Maret 2023, Anies Baswedan menjadi top of mind bakal capres di kalangan pemilih DKI Jakarta dengan persentase mencapai 28 persen.



"Sebagai capres, dia (Anies) unggul. Top of mind, 28 persen di DKI Jakarta, disusul Ganjar 21,3 persen, dan ketiga Pak Prabowo (11 persen)," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei tersebut secara daring dari Jakarta, Kamis (11/5).



Dalam periode survei yang sama (Februari-Maret 2023), Anies Baswedan juga unggul pada simulasi tiga nama, simulasi sepuluh nama, dan simulasi 35 nama semi terbuka.



Elektabilitas Anies Baswedan mencapai 42,4 persen pada simulasi tiga nama. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo 33,2 persen dan Prabowo Subianto 16,6 persen.

"Kemudian, (simulasi) sepuluh nama, Anies peringkat pertama," kata Burhanuddin lebih lanjut.



Pada simulasi sepuluh nama, elektabilitas Anies Baswedan di kalangan pemilih DKI Jakarta berada di angka 36,8 persen disusul Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 29,5 persen dan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 14,3 persen.

Elektabilitas Anies Baswedan di posisi teratas pada simulasi 35 nama, yakni 35,7 persen.

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berada pada peringkat kedua dan ketiga, masing-masing 28,3 persen dan 13,8 persen.

"Selisihnya ini signifikan semua," ujar Burhanuddin.

Elektabilitas Anies Turun, Prabowo Naik

Burhanuddin Muhtadi mengatakan tren elektabilitas Prabowo Subianto di kalangan pemilih DKI Jakarta mengalami peningkatan.