Hasil, Klasemen, dan Jadwal Sisa Pekan Pertama Premier League

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 27 gol tercipta dalam delapan pertandingan pekan pertama liga Inggris Premier League.

Enam di antaranya lahir di Old Trafford, markasnya Manchester United, Sabtu (14/8) malam WIB.

Masih ada dua laga tersisa di pekan pertama.

Newcastle United bakal kedatangan West Ham United.

3 - Bruno Fernandes is the first Manchester United player to score a hat-trick on the opening day of a league season since Lou Macari vs Birmingham in 1977-78. Superstar. #MUNLEE https://t.co/MZriGuGQhC — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021