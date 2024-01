Hasil Piala Asia 2023: Arab Saudi Vs Oman 2-1, Thailand Luar Biasa

jpnn.com - DOHA - Salah satu favorit juara Piala Asia 2023 Arab Saudi bersusah payah meraih kemenangan pada matchday 1 Grup F.

Meladeni Oman pada partai pemungkas matchday 1 di Khalifa International Stadium, Doha, Rabu (17/1) dini hari WIB, Arab Saudi tertinggal lebih dahulu sebelum memenangi duel dengan skor 2-1.

Kemenangan itu tak membuat Arab Saudi memimpin klasemen Grup F.

Itu lantaran pada beberapa jam sebelumnya, Thailand mengalahkan Kirgistan 2-0.

