jpnn.com, JAKARTA - Babak 32 Besar Piala Indonesia belum usai dan menyisakan dua laga lagi. Namun, PSSI sudah menggelar undian 16 Besar, Jumat (8/2).

Pengundian digelar di Gedung TVRI, Senayan, dan dihadiri oleh perwakilan PSSI, sponsor, dan beberapa klub.

Dari hasil undian, Persija akan bertemu klub PS. Tira. Sementara Persib Bandung berpeluang menghadapi Arema FC. Namun, itu dengan catatan asalkan di leg kedua 32 besar nanti di Soreang, Bandung, Persib bisa menaklukkan Persiwa Wamena.

Hal yang sama.juga berlaku untuk Bhayangkara FC, yang lawannya masih menunggu hasil antara PSIS Semarang melawan Persibat Batang.

Babak 16 besar akan mulai digeber pada 15 sampai 24 Februari mendatang. PSSI sebagai operator kompetisi menegaskan, format laga akan menggunakan sistem kandang tandang, sama seperti babak 32 besar. (dkk/jpnn)

Hasil undian 16 Besar Piala Indonesia:

Zona Barat

Bhayangkara FC vs PSIS atau Persibat

Madura United vs Sriwijaya FC

Persib Bandung atau Persiwa vs Arema FC

PS Tira-Persikabo vs Persija Jakarta

Zona Timur

Borneo FC vs PSS Sleman

Persidago vs Persebaya atau Persinga

PSM Makassar vs Perseru Serui

Persela Lamongan vs Bali United