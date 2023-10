Head to Head Survei Poltracking: Prabowo vs Ganjar Beda 6,3 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto mengungguli Capres Ganjar Pranowo dalam simulasi head to head yang dilakukan Poltracking Indonesia.

Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra itu unggul dengan selisih kurang lebih 6,1 persen.

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan jika Prabowo dan Ganjar dihadap-hadapkan, maka jaraknya melebar di luar margin of error survei yang sebesar 2,9 persen.

"Prabowo unggul di angka 46, 1 persen dan Ganjar meraih 39,8 persen," kata Arya Budi dalam paparan rilis survei nasional Poltracking Indonesia bertajuk “Kekuatan Politik Elektoral Menuju Pendaftaran Capres-Cawapres 2024” dilihat di kanal Poltracking TV di YouTube, Sabtu (7/10).

Dia menambahkan bahwa responden yang tidak tahu/tidak jawab, 14,1 persen.

Menurut dia, apabila dibandingkan dengan head to head dua simulasi sebelumnya (Ganjar vs Anies, dan Prabowo vs Anies), responden yang tidak tahu/tidak jawab sekitar 20 persen.

"Artinya apa, hal penting yang ingin saya sampaikan adalah ada perpindahan dari pemilih Anies yang masuk ke Prabowo yang menyebabkan angka ke dua bacapres (Prabowo dan Ganjar) itu melebar di luar margin, dengan keunggulan untuk Prabowo," katanya.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung kepada responden terpilih.