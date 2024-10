Heboh Isu Selingkuh, Azizah Salsha Diduga Sindir Rachel Vennya, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha kembali menjadi sorotan setelah mengunggah tulisan yang diduga sindiran untuk Rachel Vennya.

Melalui Instagram Story miliknya, Azizah Salsha menyindiri seseorang yang disebutnya 'ibuk'.

"Can't wait to see si ibuk downfall (Tidak sabar melihat kejatuhan si ibuk)," tulis Azizah Salsha, pada Sabtu (12/10).

Istri pesepak bola Pratama Arhan ini menambahkan alasan menantikan seseorang itu hancur.

"Makanya ibuk kalau masih belum bener-bener amat enggak usah pede ngancurin hidup orang,” sambungnya.

Azizah menyebut sosok 'ibuk' itu tidak sepenting yang dia kira dan merasa menjadi orang yang bepengaruh.

“Cuman mau bilang, ibuk enggak sepenting itu buat ditanggapin, siapa juga yang ngehasut orang-orang buat lawan ibuk,” tambah Azizah.

Putri Andre Rosiade itu pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah merasa dengan sosok 'ibuk' tersebut.