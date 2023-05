Hewan Platipus Dikembalikan Ke Taman Nasional Sydney Setelah Menghilang Puluhan Tahun

Platipus, hewan khas Australia yang langka, mulai dikembalikan ke alam liar di salah satu taman nasional di Sydney. Sebelumnya hewan ini sempat menghilang dari perairan taman nasional ini selama 50 tahun.

Platipus diyakini musnah dari Royal National Park di Sydney karena pencemaran minyak besar-besaran di jalan raya Princes Highway di tahun 1970-an, selain karena kepunahannya.

Baru-baru ini, sebuah proyek kerja sama antara University of New South Wales, Pengelola taman nasional NSW National Parks and Wildlife Service dan World Wildlife Fun mengembalikan lima platipus betina ke Hacking River, sempat empat ekor jantan akan dikembalikan pekan depan.

Platipus ini diambil dari kawasan Bombala dan Dalgety, kemudian dipelihara dan dibesarkan dalam kandang khusus di Kebun Binatang Taronga Zoo sebelum dikembalikan ke taman nasional sebagai rumah baru mereka.

Rob Brewster dari World Wildlife Fun mengatakan memisahkan mereka berdasarkan jenis kelaminnya menjadi hal yang penting agar platipus bisa bertahan.

"Kami mengembalikan yang betina sekitar seminggu sampai 10 hari lebih awal dari yang jantan. Jadi kami membiarkan yang betina menyesuaikan diri dulu, tanpa yang jantan yang banyak bergerak ke sana kemari," katanya.

"Mudah-mudahan yang betina menemukan tempat yang nyaman di tempat yang baru dan mereka menyesuaikan diri lebih baik."

Rob sudah terlibat selama beberapa tahun untuk membuat taman nasional tersebut bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi platipus, dengan peningkatan kualitas air, serta mengawasi predator berbahaya seperti rubah dan kucing.