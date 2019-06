Hii Seram, Kim Jong Un Murka Lihat Aksi Ribuan Bocah di Festival Arirang

Kim Jong Un menyampaikan pidato tahun baru 2017. Foto: Reuters

jpnn.com, PYONGYANG - Korea Utara (Korut) kembali menggelar Mass Games alias Festival Arirang kemarin, Selasa (4/6). Itu merupakan festival tahunan kedua setelah hiatus selama lima tahun sejak 2013. Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un menyaksikan langsung atraksi yang melibatkan puluhan ribu bocah di Stadion Rungrado May Day tersebut.

Kali ini atraksi bertajuk The Land of the People itu gagal menerbitkan senyum Jong-un. Sebaliknya, putra mendiang Kim Jong-il itu malah berang.

Sumber Korean Central News Agency (KCNA) menyatakan bahwa Chairman Kim (sebutan media Korut untuk Jong-un) menyemprot panitia pertunjukan. "Beliau mengkritik kegagalan mereka memunculkan semangat dan etos kerja Partai Komunis lewat atraksi tersebut," kata sumber itu.

Kemarin Jong-un datang bersama istrinya (Ri Sol-ju) dan adik perempuan sekaligus ajudannya, Kim Yo-jong. Sejak pertemuan gagal Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Vietnam pada Februari lalu, baru kali ini sang adik muncul lagi di hadapan publik.

"Pertemuan Jong-un dan Trump yang tidak membuahkan hasil signifikan itu membuat Yo-jong absen dalam pertemuan akbar partai pemerintah pada April lalu," terang Cheong Seong-chang, pengamat politik pada Sejong Institute Korea Selatan (Korsel).

Selain Yo-jong, pejabat tinggi lain yang terlihat di tribun penonton kemarin adalah Kim Yong-chol. Pekan lalu harian Chosun Ilbo melaporkan bahwa salah seorang sekutu dekat Jong-un itu "hilang". Kabarnya, dia dikirim ke kamp kerja paksa setelah gagal menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya Yong-chol dan Menlu AS Mike Pompeo bisa menghasilkan kesepakatan nuklir bersamaan dengan perte­muan Jong-un dan Trump.

Tapi, kehadirannya bersama rombongan Jong-un lainnya dalam pergelaran Mass Games itu mementahkan kabar yang kali pertama berembus dari media Korsel tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Kim Hyok-chol di stadion kemarin. (c10/hep)