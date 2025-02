Hillary Brigitta Lasut Kembali Jadi Sorotan karena Aksi Terpujinya, Remaja Ini Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Hillary Brigitta Lasut kembali menjadi sorotan karena aksi terpujinya yang sering dijadikan tempat mengadu dan dimintai tolong oleh warga untuk banyak hal.

Setiap laporan atau keluhan yang datang selalu diseriusi oleh Hillary yang bahkan tidak segan-segan sampai menurunkan tim khusus untuk mengusut tuntas laporan yang masuk.

Seperti yang terjadi hari ini, Kamis (13/2/2025), di mana kabar baik datang dari kasus dugaan orang hilang.

Hanya selang satu hari setelah diunggah Hillary di akun media sosial miliknya, JN, remaja 14 tahun yang diduga hilang sejak 1 Februari 2025 berhasil diketahui keberadaannya dan dalam keadaan selamat.

"Mohon dibantu share apabila ada yang melihat atau mengenal dapat segera info ke nomor di bawah ini. Sebagai seorang ibu saya juga sangat sedih mendengar hal ini. Sudah membuat LP, tetapi belum ada titik terang. Instagram please do your magic for this worried mother," tulis Hillary di media sosialnya.

Seusai diungah Hillary, kabar orang hilang ini kemudian terus menyebar sejalan dengan bantuan para warganet yang membagikan unggahan tersebut.

Seorang remaja berinisial JN, 14, (kiri) di Manado yang dilaporkan hilang ditemukan di Poso, Sulawesi Tengah. Foto: source for jpnn