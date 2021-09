Holy City Rollers Rilis Ulang Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jakarta, Holy City Rollers akhirnya merilis ulang debut album berjudul 'First Chapter of Allordia'.

Album tersebut sempat menghilang dari peredaran semenjak pertama kali dirilis pada 2008 silam.

Holy City Rollers menyuguhkan 11 lagu dalam album First Chapter of Allordia.

Secara musikalitas, para personel Holy City Rollers berhasil meramu beberapa aliran musik yang mereka suka dan meleburkan dengan karakter masing-masing.

Mereka dibantu oleh kepiawaian Joseph Saryuf (Sinjitos Records, Santamonica) pada departemen mixing dan mastering.

Lagu-lagu seperti ‘Kingdom of Allordia’, ‘Hook Up’, ‘When The Bird Starts to Sing’, ‘This is The Way’, ‘Another Song for Her’ dan lainnya berhasil mendefinisikan arahan musik Holy City Rollers.

Album First Chapter of Allordia kini dirilis ulang oleh label rekaman milik grup musik ini sendiri yaitu Holy City Records.

Peluncuran ulang album ini jadi awal dari rencana jangka panjang band Holy City Rollers sendiri.