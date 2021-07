Honda Brio jadi Mobil Terlaris di Semester I-2021

jpnn.com, JAKARTA - Honda Brio menjadi kendaraan terlaris di Indonesia sepanjang Januari-Juni 2021.

Pada Semester I-2021, Honda Brio meraih total penjualan 27.785 unit di Indonesia.

Perinciannya 19.563 unit untuk Honda Brio Satya, dan 8.222 unit Honda Brio RS.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pencapaian ini didukung kebutuhan konsumen untuk mobil sebagai alat transportasi yang lebih aman dan nyaman, namun tetap memberikan value of money yang tinggi.

“Selain itu, perubahan perilaku konsumen ke arah penggunaan platform online juga mendorong pertumbuhan segmen first time buyer dan anak-anak muda yang merupakan target market dari Honda Brio," kata Yusak Billy dalam keterangan resminya, Kamis (15/7).

Peran Honda Brio sangatlah menentukan untuk penjualan Honda.

Mobil Honda Brio tercatat menjadi penyumbang tertinggi untuk penjualan Honda dengan kontribusi mencapai 56 persen dari total 49.439 unit yang dijual Honda pada periode ini.

Total penjualan Honda di Semestes I-2021 juga tercatat lebih besar 21 persen dibanding periode sama 2020 lalu.