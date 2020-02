Honda Revo Series 2020 Dapat Polesan Agresif, Harga Mulai Rp 14 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Meskipun pasar motor bebek tidak besar, PT Astra Honda Motor (AHM), tetap melakukan penyegaran pada tampilan Honda Revo-X dengan pilihan warna baru Attractive Red.

Warna agresif tersebut dipermanis dengan kombinasi stripe baru, termasuk untuk varian Honda Revo Fit.

Dengan demikian, Revo series produksi 2020 menawarkan kombinasi warna menarik dan karakter yang lebih kuat.

Harga yang ditawarkan Rp 16.423.000 (on the road Jakarta), dengan 2 pilihan warna yakni Attractive Red dan Quantum Black. Sementara Honda Revo Fit dibanderol Rp 14.621.000 (OTR) dengan 3 pilihan warna, Neo Green, Raving Red dan Galaxy Blue.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya, mengatakan Honda Revo merupakan salah satu motor bebek andalan. Hingga saat ini, Honda Revo telah menemani masyarakat lebih dari 12 tahun dalam mencapai mimpinya.



“Sepeda motor bebek masih terus diminati masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan transportasi dengan karakter tangguh, irit, dan mampu menerjang segala kondisi jalan. Oleh karena itu, kami memberikan penyegaran melalui warna merah yang menarik dan stripe baru untuk menanggapi permintaan pasar terhadap sepeda motor andalan kami di segmen ini, yaitu New Honda Revo series,” ujar Thomas.



Honda Revo series memiliki kapasitas mesin 110 cc dilengkapi teknologi PGM-FI, berpendingin udara, serta irit, tangguh dan mudah dalam perawatannya.

Klaimnya, untuk 1 liter bbm bisa menjangkau 59,8 km (metode ECE R40) menggunakan metode pengukuran EURO 3 (EURO 2 = 62,2 km/liter). (mg8/jpnn)