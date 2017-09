Honda Target Jual 500 Unit di GIIAS Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya Auto Show 2017 diharapkan mendongkrak pasar otomotif Jatim yang hanya tumbuh empat persen pada periode Januari hingga Agustus 2017.

Sebanyak 13 agen tunggal pemegang merek berlomba menampilkan unit terbaik. Salah satunya, diler utama Honda Surabaya Center (HSC) yang memboyong sembilan mobil andalan.

Termasuk sejumlah edisi spesial seperti Honda Civic Type R, New Honda Brio RS CVT Special Edition, New Honda HR-V tipe 1.5L E CVT with Mugen, dan special display Honda BR-V dengan cutting sticker Croco sebagai wujud kerja sama Honda dengan Persebaya.

Marketing & Aftersales Service Director HSC Wendy Miharja menilai GIIAS Surabaya Auto Show penting untuk menyegarkan pasar otomotif pada semester kedua.

Honda menargetkan menjual 500 unit sepanjang pameran.

Target itu cukup optimistis karena tahun lalu Honda mendapatkan 550 surat pemesanan kendaraan selama pameran.

Suzuki yang kembali berkibar setelah meluncurkan Ignis dan Baleno menargetkan penjualan 180–200 unit.

Sales & Marketing Director PT United Motors Center Fredy Teguh Prasetyo memprediksi kontribusi terbesar tetap berasal dari Ertiga.