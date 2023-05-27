Hore! Diskon Minyak Goreng dan Telur Ayam, Ada Lagi di Superindo
Sabtu, 27 Mei 2023 – 08:50 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Diskon JSM Superindo kembali hadir untuk periode 26-27 Mei 2023.
Diskon di Superindo kali ini menghadirkan obral minyak goreng dengan berbagai merek.
Harga minyak goreng Sunco dibanderol cuma Rp 30.500 per pouch isi dua liter, disertai pembelian Sasa Tepung Bumbu 200 gram.
Selain itu, super promo 365 harga minyak goreng Rp 32.900 per pouch isi dua liter.
Harga minyak goreng Barco Rp 25.900 per pouch isi seliter.
Kemudian, harga telur ayam hemat hingga 15 persen jadi Rp 27.900 per pack isi 10 butir.
Telur ayam less kolesterol Rp 26.900 per pack isi 10 butir.
Harga telur tinggi selenium Rp 34.900 per pack isi 10 butir.
Diskon JSM Superindo kembali hadir untuk periode 26-27 Mei 2023. Simak selengkapnya!
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