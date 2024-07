Hospital Xtra Bentuk Kerja Sama RS Premier Bintaro dengan CIMB Niaga Syariah

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - RS Premier Bintaro terus berupaya memberikan kemudahan bagi para pasien dengan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) yang bekerja sama dengan beragam komunitas, termasuk kalangan rumah sakit.

Terbaru, Rumah Sakit Premier Bintaro bersinergi dengan CIMB Niaga Syariah untuk memberikan kemudahan pembiayaan jasa kesehatan melalui Program Hospital Xtra.

Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut ditandatangani oleh Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla dan Head of Region Jakarta A dan Kalimantan CIMB Niaga Evita Barliana bersama Direktur Utama RS Premier Bintaro dr. Martha M.L. Siahaan, SH, MARS, MHKes di Tangerang Selatan, Rabu (17/7).

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan RS Premier Bintaro kepada CIMB Niaga Syariah. Melalui kerja sama ini, CIMB Niaga Syariah dapat memperluas manfaat pembiayaan yang diberikan, termasuk untuk masyarakat yang membutuhkan dana guna mendapatkan layanan kesehatan di RS Premier Bintaro,” kata Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla.

Dalam kerja sama ini, CIMB Niaga Syariah menawarkan Hospital Xtra yang memberikan kemudahan skema pembayaran atas layanan kesehatan yang diterima dari RS Premier Bintaro dengan margin kompetitif sebesar 0,65% dan limit besar hingga Rp 300 juta.

Dengan proses yang mudah dan tanpa jaminan, Program Hospital Xtra dapat menjadi alternatif bagi pasien untuk tetap mendapatkan layanan kesehatan terbaik dengan metode pembayaran yang ringan.

“Sebagai bank yang berfokus pada Customer Centricity, CIMB Niaga Syariah terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan stakeholders, dalam hal ini kami memberikan kemudahan pembiayaan jasa kesehatan bekerja sama dengan RS Premier Bintaro. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.