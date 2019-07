Hotman Paris Kepicut Goyangan Penyanyi Dangdut Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tampaknya kepincut dengan goyangan penyanyi dangdut Bella Nova. Hal tersebut diketahui lewat beberapa posting-an dirinya di Instagram.

Hotman Paris sengaja mengupload beberapa video Bella Nova yang tengah bergoyang dan bernyanyi. Secara blak-blakan, dia pun mengaku ingin mengajak penyanyi dangdut itu untuk makan malam ke Paris.

"Bella Nova, cemburu aku Gus Lora Hotman Paris! Awas aku senggol kijang lakinya dengan Lamborghini ku nanti. Uh cuma pesan teh manis! Gus Lora bawa kamu dinner di kota Paris ya," ungkap Hotman Paris.

Tidak hanya itu, pengacara yang doyan mengoleksi berlian tersebut juga mengunggah video Bella Nova lainnya. Kali ini membahas lagu tentang perselingkuhan.

"Hey Bella Nova, jangan main tuduh ya. Aku tidak selingkuh tapi lagi di Surabaya dengan para kyai dan aku baru dikasih nama Gus Lora Hotman Paris!," ujar Hotman Paris berkelakar.

"Sabar ya Gus will come home soon! Villa kita di Bali udah nunggu kita ya. Kita libur sesudah mulut sampah ikan asin masuk tahanan," sambungnya.