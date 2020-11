Huawei Resmi Melepas Honor ke Shenzhen Zhixin

jpnn.com - Huawei resmi menjual bisnis brand smartphone Honor kepada Shenzhen Zhixin New Information Techonology Co. Ltd, termasuk jaringan penjualannya.

Dikutip dari Gizmochina, Selasa (17/11) dalam pernyataan itu disebutkan Shenzhen Zhixin New Information Techonology akan memperoleh semua aset bisnis yang terkait dengan brand Honor.

Setelah diakusisi, Huawei tidak lagi memiliki saham apa pun di perusahaan Honor yang baru.

Pernyataan bersama itu juga mengatakan, perubahan kepemilikan tidak akan memengaruhi arah pengembangan Honor.

Konsorsium tersebut menyatakan, mereka akan mengikuti aturan pasar dan bersaing secara sehat untuk mendapatkan peluang bisnis yang sama dengan produsen smartphone lainnya.

Meski tidak disebutkan berapa angka dalam proses akuisisi Honor.

Namun laporan sebelumnya menyebutkan bahwa biaya mengakusisi Honor mencapai USD 15 miliar.

Huawei memutuskan menjual merek Honor untuk tetap bisa mempertahankan bisnis Huawei. (ddy/jpnn)



