Hujan Gol + 2 Kartu Merah! Real Madrid 3, Atletico Madrid 7

jpnn.com, NEW YORK - Hujan gol mewarnai duel tim satu kota, Real Madrid vs Atletico Madrid dalam laga pramusim International Champions Cup 2019 di MetLife Stadium, New York, Sabtu (27/6) pagi WIB.

Ada sepuluh gol yang tercipta. Real cuma kebagian tiga, Atletico tujuh.

Atletico unggul 5-0 di babak pertama. Diego Costa mencatat hat-trick yakni pada menit pertama, ke-28 dan penalti pada menit ke-45. Joao Felix mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8 dan Angel Correa di menit ke-19.

Costa menjadi momok buat Real dalam laga ini. Dia mencetak golnya yang keempat, atau keenam buat Atletico pada menit ke-51.

Real sempat memperkecil skor menjadi 1-6 lewat Nacho Fernandez, berkat umpan Eden Hazard.

Atletico kembali menambah derita tetangganya di menit ke-70 lewat gol Vitolo.

Real baru tajam di menit-menit akhir pertandingan. Karim Benzema mencetak gol lewat penalti pada menit ke-85 dan Javier Hernandez menutup pesta gol di MetLife Stadium pada menit ke-89.