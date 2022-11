HUT Ke-94, Persija Bertekad Naik ke Level Asia

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menggaungkan hasrat menembus level Asia pada perayaan hari ulang tahun ke-94, Senin (28/11).

"Semoga dapat terus berprestasi, tak hanya dalam negeri, tetapi level Asia sesuai 'tagline' kami, 'To the Next Level'," ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca, diunggah di laman Persija, Senin (28/11).

Menurut Prapanca, pada usia yang menginjak 94 tahun, Persija semakin matang menghadapi beragam tantangan dan terus menjaga warisan para pendahulu mereka.

Namun, dia mengingatkan pula bahwa perjuangan dan perjalanan Persija masih terus berlangsung. Prestasi demi prestasi ditargetkan masuk ke dalam lemari trofi mereka.

"Sebanyak 11 gelar telah kami raih bersama-sama. Persija tak berhenti sampai di sini. Perjalanan masih panjang, gairah masih membara dan mimpi masih tinggi. Kami akan bersama-sama menerjang tantangan demi meraih gelar demi gelar," tutur Prapanca.

Ketua Umum The Jakmania, kelompok suporter Persija, Diky Budi Ramadhan turut pula mengutarakan mimpi para pendukung untuk klub kesayangannya itu.

Diky mengatakan, ketika berbicara soal umur ke-94 tahun, maka itu adalah tentang peninggalan terutama untuk bangsa Indonesia.

"Pencapaian bukan hanya tentang piala, tapi apa yang telah diberikan ke masyarakat Jakarta dan Indonesia. Doa kami masih sama setiap tahunnya, jaya-raya Persija selamanya," kata pria yang juga dikenal sebagai Diky Soemarno itu.